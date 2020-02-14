شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 4 رحلات دولية لأعمال الصيانة وظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 4 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية، حيث أفادت مصادر ملاحية في مطار القاهرة الدولي، أن رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة، تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة، كما تأخرت رحلة شركة فلاي ناس 566 المتجهة إلى جدة ساعة ونصف لظروف التشغيل.

وأضافت المصادر أن رحلة الخطوط العراقية 104 المتجهة إلى السلمانية ساعتين لعطل فني، كما تأخرت الخطوط الكويتية المتجهة إلى الكويت ساعة ونصف لظروف التشغيل.