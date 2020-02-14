شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تشارك المسافرين الاحتفال بعيد الحب بصالات مطار القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يذكر أن مصر للطيران شاركت، أمس الخميس، في فاعليات معرض ميلانو للسياحة والسفر (BIT)، والذي انعقد خلال الفتره من 9 حتى 11 فبراير 2020، بالمشاركة مع الهيئة المصرية لتنشيط السياحة، وذلك في إطار التنسيق المشترك بين وزارتي الطيران المدني والسياحة والأثار.

وعلى هامش فاعليات المعرض، عقدت عدة اجتماعات مع العديد من المشاركين من منظمي الرحلات وشركات السياحة والمجلات المتخصصة في نفس النشاط للترويج لمصر للطيران وبخاصة المقاصد الجديدة لشبكة خطوط مصر للطيران مع التركيز علي السياحة الداخلية سواء للرحلات المنتظمة او الرحلات الشارتر وذلك في ظل طرازات الطائرات المنضمة حديثا لتدعيم الأسطول في الرحلات الداخلية و الدولية.

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وشارك ممثلا عن مصر للطيران في المعرض، كلا من حاتم محمود – مدير مكتب روما و المشرف علي ميلانووتامر نصر – مدير مكتب ميلانو وستيفانوس متشيلدس مدير مبيعات إيطاليا بمشاركة عماد فتحي مدير عام السياحة الخارجية بالهيئة المصرية للتنشيط السياحي .