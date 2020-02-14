محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:
شاركت وزارة البيئة من خلال قطاع الفروع ، اليوم الجمعة ، في الماراثون الرياضي للدراجات ( مايو المستقبل-Go Mayo) الذي نظمه مجلس أمناء مدينة 15 مايو، وذلك بحضور ممثلي وزارات كل من البيئة، والشباب والرياضة ، وجهاز تنمية مدينة 15 مايو، ومديرية التربية والتعليم ، و500 متسابق من الشباب.
جاء ذلك في إطار الحملة الوطنية لنشر الوعي البيئي "اتحضر للأخضر" التي أطلقتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تحت رعاية رئيس الجمهورية.
انطلقت فعاليات الماراثون من أمام جهاز تنمية مدينة 15 مايو وجابت شوارع المدينة من أجل نشر ثقافة استخدام الدراجات والمشي وتحفيز الشباب على ممارسة هذه الرياضة غير الملوثة للبيئة أو المستهلكة للطاقة والتي بدورها تلعب دورا هاما في حماية البيئة وتحسين جودة الهواء.
كما تضمنت الفاعليات قيام وزارة البيئة بزراعة حوالي 500 شجرة بالمدينة ،نظراً لتمتع الأشجار بفوائد بيئية متعددة ،حيث تساهم في التخفيف من الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ ، كما تعمل على خفض نسب تلوث الهواء، فضلاً عما تمثله تلك المساحات الخضراء من متنفس للمواطنين وفوائد جمالية.
كانت هذه تفاصيل خبر "البيئة" تشارك بماراثون الدراجات في "15 مايو" وتزرع 500 شجرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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