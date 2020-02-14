"الزراعة" تتابع محصول القمح في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:
قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لوزارة الزراعة، إن وفدًا من معهد بحوث المحاصيل الحقلية، زار محافظة الغربية لمتابعة حقول القمح للوقوف على حالة المحصول بالمحافظة، في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة المتابعة الميدانية للزراعات الشتوية والتفاعل مع مشاكل المزراعين على أرض الواقع.
وأكد خليل - في تصريح اليوم الجمعة - أن الحالة العامة جيدة والمحصول مبشر بالخير، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على ضرورة متابعة حقول القمح ورش المبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة في حالة ظهور أية إصابة.
وأشار مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية إلى أن الزيارة اختتمت بمحطة البحوث الزراعية بالجميزة، حيث تم متابعة البرنامج البحثي للقمح.
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