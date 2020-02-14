"حفاضات مُسرطنة وسجائر صحية".. الحكومة ترد على 12 شائعة مثيرة للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها ما تردد عن تداول أصناف من السجائر الصحية، وانتشار مستلزمات أطفال مسرطنة بالأسواق، واعتزام الحكومة حرمان الطفل الثالث للأسرة من مجانية التعليم.

ويستعرض "الخليج 365" رد مجلس الوزراء على 12 شائعة هذا الأسبوع:

إلزام الأئمة بتسجيل خطبة الجمعة

أكدت وزارة الأوقاف، أنه لا صحة لإلزام الأئمة بتسجيل فيديو لخطبة الجمعة، موضحة أن الوزارة لم تصدر أي توجيهات أو مقترحات بهذا الشأن.

وقالت الوزارة، إن لديها العديد من الآليات الرقابية، منها إجراء تفتيش إداري دوري على كافة المساجد، فضلاً عن إجراء تفتيش دعوي على الأئمة، لتقييم ثقافتهم ومعلوماتهم الدينية والفقهية، دون اللجوء إلى تسجيل الخطبة، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تقصير أو مخالفة أثناء إلقاء الخطبة.

لمزيد من التفاصيل: "الأوقاف" تحسم الجدل بشأن إلزام الأئمة بتسجيل خطبة الجمعة

انتشار "حفاضات مُسرطنة"

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه لا صحة لانتشار مستلزمات أطفال تحتوي على مواد مسرطنة أو أي مواد ضارة أخرى.

وأضافت الوزارة، أن كافة مستلزمات الأطفال الموجودة بالأسواق آمنة تماماً وصالحة للاستخدام الأدمي، ومطابقة لكافة معايير منظمة الصحة العالمية، وتخضع للرقابة من قبل الجهات المختصة بالوزارة، في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع الأطفال.

لمزيد من التفاصيل: بيان رسمي من الحكومة للرد على أنباء انتشار "حفاضات مُسرطنة"

طرح قطعة أثرية للبيع في مزاد بأمريكا

قالت زارة وزارة السياحة والآثار، إنه لا صحة على الإطلاق لطرح الحكومة أي قطع أثرية للبيع بالمزادات الدولية سواء الأمريكية أو غيرها.

وشددت الوزارة على حرص واهتمام الدولة بالحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري لمصر، وتكثيف الجهود لاسترداد كافة القطع الأثرية المسروقة والمهربة بطرق غير شرعية للخارج.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي طرح 351 قطعة أثرية للبيع في مزاد بأمريكا

استخدام مبيدات تسبب العقم

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لا صحة لاستخدام أي مبيدات زراعية تسبب العقم أو أي أمراض للمواطنين.

وشددت الوزارة على أن كافة المواد الكيميائية والمبيدات بالجمعيات الزراعية المستخدمة في زراعة المحاصيل آمنة وخالية من أي مسببات للأمراض، ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، ولا تشكل أي خطورة على صحة وسلامة المواطنين.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة ترد على أنباء استخدام مبيدات للخضروات والفاكهة تسبب العقم

صفقة لحوم فاسدة

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لا صحة لتعاقد الوزارة على استيراد أي لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية من الخارج إلى مصر.

وأضافت الوزارة، أنها غير معنية بأي تعاقدات لشراء اللحوم، حيث إن القطاع الخاص هو المعني بذلك.

وشددت الوزارة على أن جميع شحنات اللحوم المستوردة التي يتم التعاقد عليها آمنة وسليمة تمامًا، وصالحة للاستهلاك الآدمي، وتخضع جميعها للرقابة والفحص من قبل وزارتي الزراعة والصحة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تحسم الجدل بشأن تعاقد "الزراعة" على صفقة لحوم فاسدة

الصندوق السيادي "باب خلفي" للخصخصة

قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه لا صحة على الإطلاق لكون صندوق مصر السيادي باب خلفي لخصخصة أصول الدولة.

وأضافت الوزارة، أن صندوق مصر السيادي ‏هو صندوق مملوك للدولة، وتم إنشاؤه بهدف تعظيم قيمة بعض أصول الدولة واستغلالها استثمارياً بشكل يحقق أعلى عائد.

ولفتت إلى أنه تم اقتراح تعديل على قانون إنشاء الصندوق بحيث يقوم الصندوق إدارة بعض أصول الدولة دون الحاجة إلى نقل ملكيتها إليه، وتحتفظ الجهة بملكيتها للأصل، مع وجود رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات بشقيها المالي والقانوني.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة: الصندوق السيادي ليس "بابًا خلفياً" لخصخصة أصول الدولة

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شروخ في كوبري "تحيا مصر"

أكدت محافظة القاهرة، أنه لا صحة لما تردد حول إغلاق كوبري "تحيا مصر" بسبب ظهور شروخ وتشققات جسيمة بالأسفلت.

وأضافت المحافظة، أن الحركة المرورية بالكوبري تسير بشكل طبيعي في كلا الاتجاهين دون أي توقف، مُشددةً على حرص الدولة على إجراء عملية الصيانة الدورية لشبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية للتأكد من سلامتها.

وقالت المحافظة إن هناك خطة مستمرة لأعمال الصيانة ورفع كفاءة الكباري، تشرف عليها المحافظة، حيث يتم العمل على العديد من الكباري بالتوازي.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة: لا صحة لوجود شروخ في كوبري "تحيا مصر"

حرمان الطفل الثالث من مجانية التعليم

قالت وزارة التربية والتعليم، إنه لا صحة لحرمان الطفل الثالث للأسرة من مجانية التعليم.

وأضافت الوزارة، أنه لم ولن يتم المساس بمجانية التعليم، باعتبارها حقاً أصيلاً من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، ويتم إتاحته للجميع دون تمييز.

وشددت وزارة التعليم على اهتمام الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف المراحل التعليمية، وتقديم خدمات تعليمية متطورة لكافة المواطنين على حد سواء.

لمزيد من التفاصيل: بعد الوصول لـ100 مليون.. هل تحرم الحكومة الطفل الثالث من مجانية التعليم؟

تداول "سجائر صحية"

قالت وزارة الصحة، إنه لا صحة لتداول أصناف من السجائر الصحية بالأسواق.

وأكدت الوزارة، أن كافة السجائر المتداولة بالأسواق تحتوي على منتجات تبغ ضارة، ومواد كيميائية مسرطنة من بينها "النيكوتين"، محذرة المواطنين من الانسياق وراء أي من هذه الادعاءات.

وقالت وزارة الصحة إن الدولة تسعى إلى محاربة التدخين والإدمان، انطلاقاً من ضرورة الاهتمام بصحة المصريين، حيث تمكنت وزارة الصحة من نشر عيادات الإقلاع عن التدخين بعدد كبير من مستشفيات الوجهين البحري والقبلي لمساعدة المدخنين في الإقلاع عن هذه العادة الخطيرة التي تدمر الصحة

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تحسم الجدل بشأن تداول "سجائر صحية" في الأسواق

تأثر حركة الملاحة بسبب "كورونا"

قالت هيئة قناة السويس، إنه لا صحة لتأثر حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة انتشار فيروس كورونا في الصين.

وأضافت الهيئة، أن حركة الملاحة بالقناة طبيعية تماماً، بل وارتفعت بنسبة 8.5% خلال شهر يناير 2020، لتسجل عبور 1645 سفينة من الاتجاهين، مقارنةً بـ 1516 سفينة خلال نفس الشهر من العام الماضي.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تكشف حقيقة تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بسبب "كورونا"

إلغاء مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا نية لإلغاء مسابقة التعاقد مع الـ120 ألف معلم.

وأكدت الوزارة، أنه لم يصدر عنها أي قرارات متعلقة بهذا الشأن، مُوضحةً أنه جار الانتهاء من إجراءات التعاقد طبقاً للشروط المعلنة، من خلال البوابة الإلكترونية.

وشددت وزارة التعليم على التزامها بتطبيق كافة شروط المسابقة دون أي تعديل، وذلك حرصاً منها على تحقيق تكافؤ الفرص بين كافة المتقدمين.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة ترد على أنباء إلغاء مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين (بيان رسمي)

نفوق خيول عربية بمحطة الزهراء

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لا صحة لنفوق أي من الخيول بمحطة الزهراء للخيول نتيجة للإهمال الطبي، مُشددةً على صحة وسلامة كافة الخيول الموجودة بمحطة الزهراء.

وأوضحت الوزارة أن المحطة مجهزة بجميع أنواع اللقاحات والأغراض الطبية اللازمة لمكافحة أي أمراض وبائية قد تصيب الخيول، كما أنها الأولى عالميًا فى تربية الخيول العربية، وكذلك الأولى من حيث السلالات العريقة التي تمتاز بنقاء الدم.

لمزيد من التفاصيل: بيان رسمي للرد على أنباء نفوق خيول عربية أصيلة بمحطة الزهراء

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