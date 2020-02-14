وزيرة البيئة: التعاون مع "البترول" ضرورة لصون الموارد والحفاظ عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية التعاون مع وزارة البترول لصون الموارد والحفاظ عليها، مشيرة إلى أن كلمة السر المشتركة بين الوزارتين هي الموارد سواء كانت طبيعية أو بشرية أو مالية والتي بدونها لن تستمر الحياة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة اليوم الجمعة، في الجلسة الخاصة بالمرأة ضمن فعاليات معرض مصر الدولي للبترول، بحضور الدكتور طارق الملا وزير البترول وعدد من العاملات بمجال الطاقة.

وشددت وزيرة البيئة على دور المرأة في صون الموارد وترشيد الاستهلاك وإعادة الاستخدام، مشيرة إلى أن المرأة الريفية ضربت مثلا حقيقيا في وعيها بصون الموارد من خلال تجربتها مع وزارة البيئة في إنتاج الغاز الحيوي من خلال إعادة تدوير المخلفات الزراعية ومخلفات الماشية في إنتاج طاقة نظيفة تستخدم في الأعمال المنزلية وهي وسيلة أرخص من الوقود التقليدي، مما يدل على أن المرأة المصرية دائما ناجحة ومبتكرة على كل المستويات.

وأشادت فؤاد بالعاملات بمجال الطاقة في كونهم نماذج ملهمة يحتاجها الوطن من أجل الأجيال القادمة فالنماذج الناجحة تحقق اختلافا كبيرا.