70 مستنسخا أثريا في معرض بإيطاليا للترويج للحضارة المصرية القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

انطلقت، اليوم الجمعة، من مدينة فينيسيا الإيطالية، فعاليات معرض المستنسخات الأثرية الذي يضم (70) نموذجا أثريا من الآثار المصرية من إنتاج وحدة إنتاج النماذج والمستنسخات الأثرية بوزارة السياحة والآثار.

وقال الدكتور عمرو الطيبي المدير التنفيذي لوحدة إنتاج النماذج الأثرية، إن المعرض يستمر حتى يوم 2 يونيو القادم، وتبلغ القيمة الإجمالية لمبيعات تلك المستنسخات حوالي 870 ألف جنيه، مؤكدا أن معارض المستنسخات الأثرية تلعب دورا مهما في الترويج السياحي للحضارة المصرية وجذب السائحين لزيارة مصر دون المساس بالآثار الأصلية.

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وأكد أهمية الأنشطة الثقافية التي تقام على هامش فعاليات المعرض خاصة للأطفال الأمر الذي يساهم في نشر الثقافة بالحضارة المصرية القديمة وإتاحة الفرصة لهم للتعرف على كنوز الآثار المصرية القديمة ومعالمها الأثرية والسياحية.

وأوضح الطيبي أن هذا المعرض هو الثاني من نوعه الذي يقام في إيطاليا، حيث أقيم المعرض الأول بمدينة فيتربو الإيطالية في مايو عام 2018 واستمر لمدة 6 أشهر بناء على طلب الجانب الإيطالي واستقبل أكثر من مائة ألف زائر، مما يكشف عن مدى اهتمام وإقبال المواطنين الإيطاليين للتعرف على معالم الآثار والحضارة المصرية القديمة ، وبالتالي الترويج والتسويق لزيارة مصر وتنشيط حركة السياحة الثقافية.

ويضم المعرض (70) نموذجا أثريا من الآثار المصرية تم إنتاجها للمشاركة في المعرض؛ من بينها تمثال الكاتب المصري الشهير، وقناع كلٍ من يويا وتويا، والتمثال النصفي للملكة نفرتيتي ، ورأس الملك إخناتون بالإضافة إلى عدد من النماذج المتميزة من مجموعة الملك توت عنخ آمون؛ مثل العجلة الحربية والخنجر الملكي لتوت عنخ آمون، ومجموعة من الدروع الحربية المطعمة ومجموعة مميزة من الحلى والمجوهرات وبعض أدوات الصيد.