الداخلية تواصل تنظيم الزيارات لطلبة المدارس والجامعات واستقبالهم بالمواقع الشرطية(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتحقيق رسالة الأمن لاسيما الحرص على تحقيق الأمن الاجتماعي في شتى المجالات وتوطيد أواصر الصلة والتعاون مع المواطنين لاسيما طلبة المدارس، لغرس السلوكيات الإيجابية لديهم سواء رفع الوعي المروري والأمني أو التعرف على كيفية تجنب أخطار الحرائق وأساليب التعامل معها، وذلك من خلال تنظيم زيارات للمدارس أو استضافة طلبة المدارس بالمواقع الشرطية.

وجاء أبرز تلك الزيارات التي استقبلتها مختلف قطاعات وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال تنفيذ برنامج يتضمن: تنظيم زيارات لطلاب المدارس بمراحلها المختلفة لبعض الجهات الشرطية التابعة للمديريات (النجدة، المرور، الحماية المدنية) حتى يتعرف الطلاب على دور رجال الشرطة في المحافظة على الأرواح والممتلكات، استعراض المُعدات والتجهيزات وشرح الدور الذي تقوم به تلك الجهات لخدمة المواطنين وتحقيق رسالة الأمن والرد على استفسارات الطلاب.

وقام عدد من طلاب إحدى مدارس التعليم الأساسي بمديرية أمن المنوفية بزيارة مركز شرطة أشمون، وقد تم خلال تلك الزيارات توزيع بعض المطبوعات التي تنمي روح الولاء والانتماء للوطن.

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وزار بعض طلاب إحدى المدارس الإعدادية والثانوية بمديرية أمن دمياط بإدارة الحماية المدنية، من ناحية أخرى قام عدد من ضباط وأفراد مديريات أمن (الغربية، البحر الأحمر، الشرقية، الفيوم، المنيا، سوهاج، قنا) بزيارة عدد من المدارس، وتوزيع الهدايا على الطلبة.

من ناحية أخرى قام وفد من إدارتي الحماية المدنية والمرور بمديرية أمن الشرقية بعقد ندوة تثقيفية بكليتي (العلوم – الطب) بجامعة الزقازيق بحضور العديد من الطلاب، لتعرفهم على دور وجهود رجال إدارتي الحماية المدنية والمرور بالشرقية، وتم توزيع كتيبات وملصقات على الطلاب وعمل بيانات عملية وعرض فيديوهات للوقاية من أخطار الحريق مما كان له الأثر الإيجابي عليهم.

يأتي ذلك إيماناً من وزارة الداخلية بأن تنمية الوعي لدى النشء الصغير يُعد أحد الدعامات الأساسية للنهوض بالوطن وتحقيق مستقبل أفضل لأبنائه.