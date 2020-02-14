حقيبة مخدرات.. سقوط ديلر مخدرات بـ 65 طربة حشيش بمحطة سكك حديد القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكن رجال الخدمات الأمنية بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بمحطة سكك حديد القاهرة، من ضبط سائق وبحوزته كمية من مخدر الحشيش داخل حقيبة. كانت الخدمات الأمنية بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات المعينة لملاحظة الحالة الأمنية على أحد الأرصفة بمحطة سكك حديد القاهرة، تمكنت من ضبط "سائق"، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة دراو بأسوان)، وبحوزته 65 طربة لمخدر الحشيش بداخل حقيبة ضمن أمتعته، مبلغ مالي، هاتف محمول. بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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