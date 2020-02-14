هيروين وسلاح.. سقوط 3 تجار مخدرات بحملة أمنية في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة والهاربين من الأحكام بالقليوبية.

وأسفرت جهود الحملة بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن ضبط مسجل خطر حال تواجده بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وبحوزته "بندقية خرطوش"، 4 طلقات من ذات العيار، 100 جرام هيروين، مبلغ مالي، هاتف محمول.

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كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" حال استقلاله سيارة ملاكي بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وبحوزته "بندقية آلية، 3 طلقات من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول، وضُبط خلال الحملات مسجل شقى خطر "سرقات عامة") حال تواجده بدائرة مركز شرطة طوخ، وبحوزته بندقية آلية - 3 طلقات من ذات العيار.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.