بالصور.. الأمن العام يستهدف البؤر الإجرامية ببحيرة المنزلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة والهاربين من الأحكام بمنطقة بحيرة المنزلة نطاق أمن الدقهلية.

وأسفرت جهود الحملة بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 15 قطعة سلاح ناري (بندقية آلية، 3 بنادق خرطوش، 11 فرد خرطوش، 7 خزائن آلية، 106 طلقات مختلفة الأعيرة، 14 قضية مخدرات "اتجار" سلاح أبيض، متهمين مطلوب ضبطهما هاربين.

كما تم تنفيذ 753 حكم قضائي من بينهم 3 جنايات، 356 حبس جزئي ومستأنف، - 251 غرامة، 143 مخالفات) بإجمالي 39 متهم وتحصيل مبلغ 14125 جنيه، والعديد من قضايا التعديات على البحيرة، ضبط 53 قضية متنوعة أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.