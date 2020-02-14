بعد استلائه على 800 ألف جنيه من مواطن.. سقوط نصاب "المزادات" الوهمية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم مشاركته في أحد المشاريع التجارية الوهمية.

تعددت البلاغات أمام رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ومنهم 6 مواطنين مقيمين بالجيزة؛ بتعرضهم لواقعة نصب واحتيال من أحد الأشخاص والاستيلاء منهم على مبلغ 800 ألف جنيه، وذلك بزعم مشاركته في أحد المشاريع التجارية الوهمية.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ارتكاب الواقعة "عامل سابق بإحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة، له معلومات جنائية، حيث قام المذكور بممارسة نشاط غير مشروع في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم مشاركته في أحد المشاريع التجارية الوهمية "عبارة عن شراء صالة ألعاب رياضية" بالمزاد العلني من إحدى الشركات الاستثمارية الذ فاز بالحصول عليه خلافاً للحقيقة، وذلك نظير حصولهم على ربح مادي بتلك المشاركة التجارية.

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كما أضافت التحريات أن المتهم استغل سابقة عمله بإحدى الشركات الاستثمارية في النصب على ضحاياه مُدعيا بأنه مازال يعمل بالشركة، والهروب من محل إقامته لملاحقة ضحاياه وصدور العديد من الأحكام الواجبة التنفيذ عليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.