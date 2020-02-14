ننشر "لوكيشن" مجمع تراخيص القاهرة الجديدة.. والافتتاح غداً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

وفرت وزارة الداخلية خدمة جديدة، من أجل التيسير على المواطنين، في الوصول إلى مجمع تراخيص القاهرة الجديدة، عبر "خدمة الموقع الجغرافي" "اللوكيشن" المتصل بـ"خرائط جوجل".

وأتاحت الوزارة العنوان التفصيلي للمجمع عبر الرابط "https://goo.gl/maps/umtEkgHw1sF9FURA8 " والمتوفر على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

كانت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء عمرو البيلي، أنهت استعداداتها لافتتاح مجمع تراخيص القاهرة الجديدة، السبت المُقبل.

وقالت الإدارة العامة للمرور بالقاهرة -في بيان لها-إن مجمع التراخيص يشمل مرور مدينة نصر ومصر الجديدة والقاهرة الجديدة.

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وأوضحت الإدارة أن مواعيد بدء العمل بمجمع التراخيص (من الساعة 8 ص حتى الساعة 5م) طوال أيام الأسبوع عدا الخميس حتى الساعة 3م، والجمعة راحة أسبوعية.

وتيسيراً على المواطنين، تم بناء المجمع الجديد على ثلاثة طوابق، الأول لوحدة تراخيص مركبات مرور القاهرة الجديدة، والثاني لوحدة تراخيص مركبات مدينة نصر، والثالث لوحدة تراخيص مركبات مصر الجديدة.

ويتم إدارة العمل خلال 20 شباكا بكل وحدة، إضافة لنظام "الكيو سيستم" المرقم حيث يتم استقبال الجماهير من خلال وحدة الاستعلامات بكل طابق، ويسحب المواطن رقما إلكترونيا يتم من خلاله تلقى الخدمات بالتتابع المسلسل للرقم حتى مغادرته لوحدة التراخيص، وتخصيص مكاتب لتقديم الخدمات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويضم المجمع أيضاً نوافذ لنيابات المرور المختصة في ذات الصالة المخصصة لاستقبال المواطنين بكل وحدة، وتوفير صالات كبيرة بكل طابق لاستقبال المواطنين، تم تجهيزها على أحدث التصميمات العصرية وكافيتريات لخدمة المواطنين خلال فترة تواجدهم بالمجمع، والمجمع بالكامل مراقب بكاميرات تليفزيونية حديثة تسمح بمراقبة حسن تقديم الخدمات للمواطنين.