ضبط 256 قضية مخدرات وتنفيذ 83 ألف حكم قضائي خلال يوم بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط "213 قطعة سلاح ناري بينها 52 بندقية و142 فرد محلي، و256 قضية مخدرات. وأثمرت جهود الحملات عن تنفيذ 83485 حكم قضائي متنوع"، جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

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