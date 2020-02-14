مصر | وفد طلاب جامعة المنصورة يزور وحدة مرور النزهة بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد طلاب جامعة المنصورة يزور وحدة مرور النزهة بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت وحدة تراخيص مرور النزهة بمديرية أمن القاهرة، عددا من طلاب جامعة المنصورة بكلياتها المختلفة.

وتم إلقاء الضوء على جهود الوزارة في مجال تطوير الخدمات المقدمة للجماهير، لا سيما التيسير على المواطنين في استخراج وتجديد تراخيص المرور، والعمل على استحداث وسائل تقنية متطورة تتيح للمواطنين استخراجها في سهولة ويسر.

كما تم التطرق أيضًا للجهود المبذولة في مجال الحد من الحوادث المرورية وتحقيق سلامة المواطنين على الطرق المختلفة والوسائل والإجراءات الاحترازية التي يتبعها المواطن للحفاظ على أمنه وسلامته على الطريق.

ومن ناحيتهم توجه الطلاب الزائرين، بالشكر لوزارة الداخلية لتنظيم هذه الزيارة مؤكدين تقديرهم العميق، وإشادتهم البالغة بجهود أجهزة وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجي.