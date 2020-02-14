مصر | ضبط 5227 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 5227 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5227 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

1758 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

161 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير".

17 دراجات نارية مخالفة.

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35 مخالفة "موقف عشوائي".

59 مخالفة شروط الترخيص.

37 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.