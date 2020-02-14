مصر | ضبط سائق لحيازته 65 طربة حشيش بمحطة القطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط سائق لحيازته 65 طربة حشيش بمحطة القطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الخدمات الأمنية بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، المعينة لملاحظة الحالة الأمنية على أحد الأرصفة بمحطة سكك حديد القاهرة، من ضبط سائق ومقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة دراو بأسوان، وبحوزته 65 طربة حشيش في أمتعته، ومبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهته بالواقعة المنسوبة إليه، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها، ولتحقيق أرباح غير مشروعة والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.