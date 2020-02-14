مصر | مداهمة 4 مصحات علاج إدمان في حدائق الأهرام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مداهمة 4 مصحات علاج إدمان في حدائق الأهرام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الأجهزة الأمنية، اليوم الجمعة، حملة مُكبرة استهدفت عددًا من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بمنطقة حدائق الأهرام، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمشاركة الجهات المختصة (إدارة العلاج الحر، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان).

وأسفرت جهود تلك الحملة عن استهداف 4 مراكز لعلاج الإدمان، حيث تبين وجود مخالفات بعدم وجود ترخيص من وزارة الصحة أو تسجيل بالنقابة، وعدم تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعدم وجود عقد تداول نفايات وإيصالات تسليم منتظمة، وعدم وجود موافقة من المجلس القومي للصحة النفسية.