مصر | "زي الورد".. المعاينة تكشف عن تفاصيل مصرع طفلة حدائق الأهرام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زي الورد".. المعاينة تكشف عن تفاصيل مصرع طفلة حدائق الأهرام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بينت معاينة رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، أن سيارة نقل تسببت في وفاة طفلة عقب اصطدامها بها، حال عبورها الطريق صحبة والديها، من أمام إحدى بوابات حدائق الأهرام.

وكانت لقيت طفلة مصرعها، عقب اصطدام سيارة بها، بنطاق قسم شرطة الهرم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود متوفية أمام إحدى بوابات حدائق الأهرام.

وبينت المعاينة الأولية، إلى أن المتوفاة تدعى "جنى"، وتوفيت حال عبورها الطريق، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وطالب الأهالي قاطني منطقة حدائق الأهرام، بعمل مطبات صناعية أمام كل بوابة من بوابات حدائق الأهرام، لتهدئة السيارات من سرعتها حال عبورها أمام البوابات، ما يساعد الأهالي في عبور الطريق.