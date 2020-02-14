أخبار مصر | حملات نظافة في المساجد لتجنب الفيروسات الوبائية

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طالبت وزارة الأوقاف أئمتها وقيادتها الدعوية، بتتكرار فحص والتفتيش على المساجد للتأكد من نظافتها تلافيا لانتشار الفيروسات الوبائية.

وشددت الأوقاف، حسب إشارة داخلية على مراكز الإدارة وتسيير الأعمال الإدارية بتحريك مستويات التفتيش الـ6 من مفتشي المناطق والإدارة الإشرافية والقيادات والتفتيش العام والمتابعة الفنية لمكتب الوزير بمعاقبة من يهمل في نظافة مسجده وتحميل القيادات المشرفة نفس العقوبة تضامنيًا لإهمال العمل.