شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف والمفتي يفتتحان 5 مساجد في الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، لافتتاح ٥ مساجد بمناسبة احتفال المحافظة بالعيد القومى.

Advertisements

ويخطب وزير الأوقاف، الجمعة، من مسجد الفرقان بقرية كفر الطويلة مركز طلخا، والذي تبرع ببنائه الحاج محمود عياد، من أهالي القرية، وينقل التلفزيون المصري شعائر الصلاة.

كما يفتتح 4 مساجد أخرى، هي: أبوبكر الصديق بقرية شاوه مركز المنصورة، ومسجد الصحابة بعزبة قرية المخزن، ومسجد عزبة عبده صقر مركز تمي الإمديد، ومسجد يوسف بن عنان قرية القيطون مركز ميت عمر.

ويوافق العيد القومى للدقهلية ذكرى انتصارات شعب المنصورة على الحملة الفرنسية السابعة في معركة المنصورة عام 1250، وأسر قائد الحملات لويس التاسع ملك فرنسا وإيداعه أسيرًا بدار بن لقمان بالمنصورة.