شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: إزالة 1069 حالة تعدٍ على نهر النيل خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد تقرير تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بشأن الحملات التي تنفذها الوزارة في مجال إزالة التعديات أنه تم تنفيذ 264 ألفا و134 إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015.

وذكر التقرير أنه تم إزالة 1069 حالة تعد على نهر النيل ومنافع الري والصرف على مستوى الجمهورية على مدار الأسبوع الماضي، حيث قام قطاع حماية النيل بتنفيذ 348 إزالة على طول النهر وفرعيه، فيما قام قطاع الري بتنفيذ 466 إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 255 إزالة على منافع الصرف.

وأكد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل المهندس علاء خالد - في بيان اليوم الجمعة- أن القطاع قام خلال الأسبوع الثاني لشهر فبراير الجاري بتنفيذ عدد من حملات الإزالة بمختلف المحافظات، وذلك في إطار الموجة الخامسة عشرة لإزالة التعديات بالتنسيق مع الجهات الأمنية الممثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية والوحدات المحلية للمحافظات النيلية، وأسفرت عن تنفيذ 348 حالة تعد بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية والمحليات وعلى مستوي كافة المحافظات النيلية.

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وقال خالد إنه تمت إزالة 3 حالات تعد بمحافظة الجيزة، و26 حالة بمحافظة الغربية، و18 حالة بمحافظة المنوفية، و63 بمحافظة البحيرة، و22 بمحافظة كفر الشيخ، و31 بمحافظة الدقهلية، و75 بمحافظة المنيا، و8 بمحافظة أسيوط، و46 بمحافظة سوهاج، و6 بمحافظة قنا، و14 بمحافظة الأقصر، و36 بمحافظة أسوان، ليصبح إجمالي ما تم إزالته منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، 51 ألفا و546 حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل تتنوع ما بين مبان سكنية ومخالفات ردم بالمجرى ومخالفات تلوث سواء بالصرف أو الأقفاص السمكية.

من جهته، أكد رئيس قطاع الري المهندس عبداللطيف خالد، أن القطاع قام بتنفيذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات، وذلك خلال الفترة من 5 فبراير وحتى 12 فبراير الجاري، وأسفرت عن تنفيذ 466 إزالة شملت إزالة 47 حالة تعد بمحافظة الغربية، و14 حالة بمحافظة القليوبية، و48 حالة بمحافظة المنوفية، و11 بمحافظة الإسماعيلية، و51 بمحافظة الإسكندرية، و36 بمحافظة الدقهلية، و6 بمحافظة كفر الشيخ، و4 بمحافظة البحيرة، و75 بمحافظة الجيزة، و3 بمحافظة القاهرة، و37 بمحافظة بني سويف، و18 بمحافظة أسيوط، و18 بمحافظة سوهاج، و90 بمحافظة المنيا، و59 بمحافظة الشرقية، ليكون إجمالي الإزالات بقطاع الري 137 ألفا و999 إزالة.

بدوره، قال رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف، المهندس خالد مدين، إن الهيئة قامت خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحري والقبلي بلغت 255 إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية في 8 محافظات.

وأضاف أنه تم تنفيذ 162 إزالة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظات، و84 إزالة بالدقهلية، و45 بالشرقية، و33 بدمياط، إلى جانب تنفيذ 12 إزالة بإقليم القناة وسيناء بزمام محافظة بورسعيد، كما تمت إزالة 11 حالة بإقليم وسط الدلتا بزمام محافظة المنوفية، إلى جانب تنفيذ 10 إزالات بإقليم مصر الوسطى بزمام محافظة المنيا، بالإضافة لتنفيذ 60 إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظتي أسيوط بـ 54 إزالة، وسوهاج بـ 6 إزالات، ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في 5 يناير 2015، 74 ألفا و589.

جدير بالذكر أن الإزالات تنوعت ما بين مبانٍ خرسانية أو مبانٍ بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات بتنسيق تام في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.