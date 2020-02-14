شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفي غلق كوبري «تحيا مصر» بسبب ظهور شروخ وتشققات بالأسفلت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن غلق كوبري «تحيا مصر» لوجود خطورة على مستخدميه بسبب ظهور شروخ وتشققات جسيمة بالأسفلت.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء- في بيان اليوم الجمعة- أنه تواصل مع محافظة القاهرة التي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول إغلاق كوبري «تحيا مصر» بسبب ظهور شروخ وتشققات جسيمة بالأسفلت، وأن الحركة المرورية بالكوبري تسير بشكل طبيعي في كلا الاتجاهين دون أي توقف، مُشددةً على حرص الدولة على إجراء عملية الصيانة الدورية لشبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية للتأكد من سلامتها.

ولفت إلى أن هناك خطة مستمرة لأعمال الصيانة ورفع كفاءة الكباري، تشرف عليها المحافظة، حيث يتم العمل على العديد من الكباري بالتوازي، بالإضافة إلى الكباري القديمة التي يتم التعامل مع مشكلاتها وتدارك العيوب الموجودة بها بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور للحفاظ على الكوبري بعد الصيانة.