شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء ينفي تأثر حركة الملاحة بقناة السويس لانتشار «كورونا» في الصين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تأثر حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة انتشار فيروس كورونا في الصين.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان أنه تواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة انتشار فيروس كورونا في الصين، مُوضحةً أن حركة الملاحة بالقناة طبيعية تماماً، بل وارتفعت بنسبة 8.5% خلال شهر يناير 2020، لتسجل عبور 1645 سفينة من الاتجاهين، مقارنةً بـ 1516 سفينة خلال نفس الشهر من العام الماضي.
كما ارتفع حجم الحمولات الصافية للسفن المارة بالقناة بنسبة 9.8%، لتصل إلى نحو 105.7 مليون طن في يناير 2020، مقابل 96.3 مليون طن خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بفارق 9.4 مليون طن، وقد انعكست الزيادة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة إيجاباً على إيرادات قناة السويس، حيث ارتفعت إيرادات القناة بنسبة 6.1%، لتصل إلى نحو 497.1 مليون دولار خلال شهر يناير لعام 2020، مقابل 468.7 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، بفارق 28.4 مليون دولار.
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