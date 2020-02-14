شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الكهرباء: تلقينا 25 ألف شكوى خلال الأسبوع الأول من فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إنها تلقت 25 ألفا و587 شكوى خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري، حيث بلغ معدل الرد حوالى 97،9 % وجارٍ دراسة باقى الشكاوى، في إطار سياسة الوزارة بسرعة الاستجابة لحل شكاوى المواطنين.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أنها تتلقى شكاوى المواطنين من خلال منظومة الإلكترونية متكاملة عبر قنوات التواصل المختلفة مثل تطبيق ارتفاع شكوى الفواتير وSMS، وخدمة الخط الساخن 121 التي تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بجميع شركات التوزيع على جميع أنحاء الجمهورية، وبوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء.