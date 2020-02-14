شكرا لقرائتكم خبر عن 112 عاما فن.. ذكرى تأسيس كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل جامعة حلوان العام 2020 بمرور 112 عاما على إنشاء كلية الفنون الجميلة والتى تعد من أقدم الكليات الفنية فى مصر على المستوى المحلى والدولى حيث بدأت الكلية نشاطها كمدرسة عليا للفنون الجميلة عام 1908، كما أن الكلية بها تخصصات شمولية للفنون المرئية مثل النحت والتصوير والجرافيك، والعمارة والديكور.

كلية الفنون الجميلة ذات باع طويل فى عملية الحراك الفنى التشكيلى فى مصر ، حيث خرج من تحت مظلة الكلية عدد كبير من رواد الفنون التشكيلية والمرئية مثل محمود مختار وكم كبير من الفنانين محركى العجلة التشكيلية فى مصر على المستوى الدولى والإقليمى خرجوا من الكلية.

وأنشئت مدرسة الفنون الجميلة المصرية بواسطة الأمير يوسف كمال فى 12 مايو 1908 بشارع درب الجماميز بالدار رقم 100، وفي يونيه 1910 صارت إدارتها تحت إشراف الجامعة المصرية الأهلية واستمرت كذلك حتى أكتوبر 1910 ثم ألحقت بإدارة التعليم الفني بوزارة المعارف آنذاك .

ثم نقلت مدرسة الفنون الجميلة المصرية سنة 1923- 1924 من مكانها بدرب الجماميز إلى الدرب الجديد بميدان السيدة زينب ، حتى عام 1927 وفي نفس العام أنشأت وزارة المعارف العمومية المدرسة التحضيرية للفنون الجميلة قبل إلغاء مدرسة الفنون الجميلة المصرية بالسيدة زينب، وفي عام 1928 دخلت مدرسة الفنون الجميلة مرحلة جديدة عندما بدأ تمصيرها وأصبحت مدرسة عليا (مدرسة الفنون العليا) ثم تغير اسمها إلى المدرسة العليا للفنون الجميلة ولم يقبل بها إلا من أتم الدراسة بنجاح في المدرسة التحضيرية .

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وفي عام 1936-1937 أضيفت سنة إعدادية لسنوات الدراسة الأربع فأصبحت مدة الدراسة خمس سنوات وذلك بعد أن تم إلغاء نظام المدرسة التحضيرية وحدد القبول بالمدرسة للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية (شهادة الكفاءة لأقسام الفنون وشهادة البكالوريا لقسم العمارة) وذلك بعد اجتياز امتحان دقيق للقدرات. اختير للمدرسة فيلا بحى شبرا بشارع خلاط رقم 11 عام 1927 ثم نقلت في أغسطس 1931 إلى 91 شارع الجيزة وفي سبتمبر 1935 نقلت إلى مكانها الحالي بشارع إسماعيل محمد رقم 8 بجزيرة للزمالك بالقاهرة، وبعد قيام ثورة يوليو 1952 عدل اسمها إلى كلية الفنون الجميلة وقد ضمت إلى وزارة التعليم العالى، سنة 1961 بعد أن كانت تتبع وزارة التربية والتعليم ثم ضمت إلى جامعة حلوان فى أكتوبر 1975.

وتضم الكلية اقسام العمارة ، وقسم هندسة الديكور وقسم الجرافيك ، وقسم النحت، وقسم التصوير ، ويتولى عمادة الكلية حاليا الدكتور أحمد فؤاد هنو .