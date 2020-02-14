شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: نبحث تحويل معرض زهور الربيع لحدث ثقافى اقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، إن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوى الأكبر والأقدم فى المنطقة العربية، والذى تقيمه وزارة الزراعة فى حديقة الأورمان على مساحة 14 فدانا تمثل نصف مساحة الحديقة ويستمر45 يوما، مضيفا أنه من المقرر تحويله إلى حدث ثقافى اقتصادى متميز يحرص على زيارته كل المصريين المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة والصناعات المرتبطة بها.

كان الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، عقد لقاء مع اصحاب وممثلى الشركات والمؤسسات العارضة بمعرض زهور الربيع فى دورته الـ87 والمقرر عقده نهاية شهر مارس بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، مؤكدا حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الراحة للعارضين بالمعرض وزواره من شتى محافظات الجمهورية، للخروج بأفضل صورة ممكنة، بما يساهم فى النهوض بقطاع نباتات الزينة والزهور فى مصر.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، قد أصدر قرارًا بتكليف الدكتور علاء عزوز رئيس بحوث بمركز بحوث بمعهد بحوث تكنولوجيا الاغذية، للعمل رئيسا لقطاع الارشاد الزراعى ، وشغل عزوز سابقا منصب نائب رئيس مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب، فضلا عن مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية.

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وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرر إقامة معرض زهور الربيع فى دورته الـ87 لعام 2020 فى حديقة الأورمان مثل الأعوام السابقة والذى يتواكب مع احتفالات مصر بأعياد الربيع وعيد الام وشم النسيم، وجاء اختيار حديقة الأورمان بناء على رغبة العارضين بالإضافة إلى توافر كافة الأدوات التى تسهم فى نجاح المعرض.

والجدير بالذكر أن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوى الأكبر والأقدم فى المنطقة العربية، وتقيمه وزارة الزراعة فى حديقة الأورمان على 14 فدانا تمثل نصف مساحة الحديقة ويستمر 45 يوما.

ويشهد المعرض اهتماما متزايدا كل عام وتهدف الوزارة إلى تحويله إلى حدث ثقافى اقتصادى متميز يحرص على زيارته كل المصريين من خلال الاهتمام بقطاع الزهور ونباتات الزينة والصناعات المرتبطة بها.