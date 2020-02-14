شكرا لقرائتكم خبر عن الحب ليس للبشر فقط.. أسرار وقصص أغرب من الخيال من حديقة الحيوان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم اليوم بعيد الحب، و"الفلانتين" كما يطلق عليه المحبين، هو مناسبة لتبادل الورود والهدايا، خاصة ذات الألوان الحمراء، ويحتفل العالم به يوم 14 فبراير من كل عام، لتعم الورود والهدايا الحمراء كل شوارع العالم ويتهافت عليها العشاق لإهدائها إلى معشوقيهم.

وفى عالم الحيوانات هناك أسرار وقصص أغرب من الخيال، تثبت أن الحب لا يقتصر فقط على البشر فقط، وأن للحيوانات أيضا قلب ينبض ويحب.