شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز بدر: تنفيذ 20 قرار غلق وتشميع وإزالة إشغالات بالحى الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم شن حملة لإزالة التعديات وضبط المخالفات بالحى الثالث بالمجاورة الخامسة بالمدينة، موضحاً أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 10 قرارات إزالة للإشغالات والتعديات، و10 قرارات غلق وتشميع للوحدات المخالفة بالحى.

وأضاف المهندس عمار مندور، أن الحملة جاءت بالتنسيق بين لجنة الإزالات الممثلة من الإدارات المختصة بجهاز المدينة، وبالتعاون مع شرطة المرافق والتعمير، مشيراً إلى استمرار حملات إزالات التعديات والمخالفات لتشمل أحياء المدينة كافة، وذلك للحفاظ على النسق الحضارى ومنع المظاهر العشوائية.

وفى سياق متصل، قال المهندس عمار مندور: تم تنفيذ حملة أخرى، لإزالة مبنيين مخالفين، تمثلا فى إقامة استراحتين على أملاك الدولة أمام مشروع دار مصر، كان قد تم استغلالهما من قبل مجهولين بعد الانتهاء من الغرض المخصص من إقامتهما، وذلك بالتنسيق بين إدارة الأحياء وإدارة الأمن بجهاز المدينة.

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طالب المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أصحاب وحدات الإسكان الاجتماعى بالحى الخامس بالمدينة الذين لم يتعاقدوا على خدمة مياه الشرب، سرعة التوجه إلى إدارة حسابات المياه بمقر الجهاز(القديم)، للتعاقد على الخدمة واستلام العدادات لتوفيق أوضاعهم، تجنباً لقطع المياه.

وأشار المهندس عمار مندور إلى أنه تم منح مهلة أسبوع للتعاقد قبل قطع المياه عن الوحدات غير المتعاقدة، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، موضحاً أن ذلك يأتى فى إطار استرداد حقوق الدولة، والمحافظة على مياه الشرب، ولضمان استمرار الخدمة المقدمة بالمدينة.

‫من ناحية أخرى، قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، جارٍ تنفيذ عدد 9024 وحدة (376 عمارة) بمشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بمنطقة الامتداد الشرقي بنسبة إنجاز نحو 60%، مشيراً إلى أن مساحات الوحدات تتراوح من 115م2 : 118م2، كما يولي جهاز المدينة اهتماماً كبيراً بالمشروع ليتم الانتهاء منه في أسرع وقت.

‫وفي سياق متصل، قام المهندس عمار مندور، بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعي سكن مصر وسكن العاملين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، مشدداً خلال الجولة على مسئولي الشركات المنفذة بالمشروعين لسرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة وبكفاءة وجودة عالية خاصة الوحدات الجاري تنفيذها لموظفي العاصمة.