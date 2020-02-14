شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يعقد اجتماعًا طارئًا لحل مشكلة المخلفات في الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مساء الخميس، اجتماعا طارئا مع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بحضور عدد من من مسؤولى إدارة البيئة بالمحافظة والوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات بالوزارة، لمناقشة حل مشكلة توقف شركة ايكارو العاملة في مجال المعالجة والتخلص الآمن للمخلفات، وتوقف 5 مصانع لتدوير القمامة بنطاق المحافظة، وهو ما انفردت «المصري اليوم» بنشره في عدد، الخميس.

وأكد «شعراوى»، خلال الاجتماع، على أهمية وجود حل مستدام لمشكلة المخلفات وعدم تكرار تلك المشكلة خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة.

وأجرى الوزير اتصالاً بالفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من قيادات الهيئة، لبحث القيام ببعض التدخلات السريعة لحل مشكلة المخلفات الصلبة بالدقهلية وتأهيل ونقل التراكمات التاريخية بمقلب القمامة بسندوب وإنشاء مصنع متطور لتدوير القمامة بطاقة استيعابية ١٢٠٠ طن يومياً لخدمة عدد ٧ وحدات محلية.

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كما تمت مناقشة إجراءات طرح كراسة الشروط لعمليات المعالجة وتأهيل المصانع الموجودة في 5 مواقع بالمحافظة، والتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لنقل المتولد اليومي من القمامة إلى قلابشو بمركز بلقاس لحين الانتهاء من أعمال تطوير أو ترسية تشغيل المصانع في الخمس مواقع الموجودة على أرض المحافظة.

ووجه وزير التنمية المحلية بتشكيل لجنة فنية من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات بالوزارة والمختصين بالمحافظة ووزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع وذلك لوضع خطة مستدامة لتطوير المنظومة داخل المحافظة، كما وجه بقيام تلك اللجنة بسرعة زيارة جميع مواقع المعالجة والتخلص النهائى بمناطق سندوب وقلابشو والسنبلاوين وأجا والمنزلة لإعداد الخطة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض خطة إنشاء المحطات الوسيطة المتحركة لخدمة مراكز المحافظة وكذا المحطة الثابتة، وكذا مناقشة تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة داخل المحافظة والمتضمنة إنشاء مصانع معالجة وتدوير المخلفات والمدفن الصحى الآمن ورفع التراكمات اليومية.

من جانبه، أعرب محافظ الدقهلية عن خالص شكره وتقدير للوزير محمود شعراوى على جهوده المتواصلة لمساعدة المحافظة في حل مشكلة القمامة وباقى الملفات التي تهم المواطنين، وتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بالمحافظة بما يحقق رضا مواطنى الدقهلية على تلك الخدمة الهامة وإعادة الوجه الحضارى لشوارع المحافظة.