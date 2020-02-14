شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالشرقية الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، للمصريين وغير المصريين المقيمين بمحافظة الشرقية من عمر يوم وحتى ٥ سنوات بالمجان، والتي سيتم تنفيذها برعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لمدة ٤ أيام، ابتداء من ١٦إلى ١٩ فبراير الجاري.

وأوضح وكيل الوزارة أن الحملة القومية تستهدف عدد ١١٦٠٢١٩ طفلا بمحافظة الشرقية، من خلال ٢٣٢٠ فرقة طبية مدربة، بواقع عدد ١٤٩٩ فرقة بالريف، و٨٢١ فرقة بالحضر، منها ١٨١٣ فرقة متحركة، و٥٠٧ فرق ثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بالمحافظة، والتي تعمل وفق خطة عمل محددة، وتم تدريب جميع الفرق الطبية عليها، ويتم التطعيم من منزل لمنزل لجميع الأطفال بأنحاء المحافظة من خلال الفرق المتحركة بخلاف الفرق الثابتة، مشيراً إلى أن التطعيم عبارة عن نقطتين توضعان بفم الطفل بزاوية ٤٥ درجة، وسيتم العمل بالحملة من الساعة ٨ صباحاً وحتى الساعة ٥ مساء بشكل يومي خلال هذه الفترة.