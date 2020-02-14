شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: منح دراسية مقدمة من إيطاليا والمجر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً مقدماً من الدكتورة كاميليا صبحي، القائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، حول المنح الدراسية المقدمة من إيطاليا والمجر.

وأوضح التقرير أن جامعة البوليتكنيك في تورينو بإيطاليا قدمت منحا للالتحاق ببرنامج الدكتوراه للعام الأكاديمي الذي يبدأ في 1 نوفمبر 2020 لمدة 36 شهرا، وللمزيد من التفاصيل حول المنح والحصول على استمارة التقديم، زيارة الموقع الإلكتروني: https://didattica.polito.it/، http://apply.polito.it/.

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وأشار إلى أن جامعة SCUOLA NORMALE DI PISA في بيزا بإيطاليا فتحت أيضا باب التقدم للالتحاق ببرنامج الدكتوراه للعام الأكاديمي 2020/2021، في تخصصات متنوعة متاحة لتلك المنح، وشملت (الفلسفة، الدراسات الإيطالية وعلم اللغة الحديث، التاريخ، الفيزياء، الرياضيات، علم الأعصاب، الكيمياء الفلكية، العلوم السياسية وعلم الاجتماع)، ولمزيد من التفاصيل حول المنح والحصول على استمارة التقديم، زيارة الموقع الإلكتروني التالي: https://www.sns.it/en/admissions /phd/how-to-apply-for-the-phd-courses

.https://normalenews.sns.it/call-for-admission-to-the-postgraduate-course-for-the-2020-202176-places

وعلى صعيد متصل، أفاد التقرير بفتح وزارة الزراعة المجرية (إدارة شؤون الاتحاد الأوروبي) باب التقدم للبرنامج المشترك بين المجر ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وذلك للحصول على درجة الماجستير في المجالات الآتية: (أمن الغذاء وهندسة الجودة بجامعة استفان زينت المجرية – علم النبات بجامعة استفان زينت المجرية- تغذية الحيوان وسلامة الأعلاف بجامعة كابوسفار المجرية)، ويشترط الدراسة باللغة الإنجليزية.

ولفت التقرير إلى أن آخر موعد للتقدم 28 فبراير 2020، على أن يتم إرسال كافة أوراق الترشيح باللغة الإنجليزية من خلال البريد الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وهو: [email protected]، ولمزيد من التفاصيل حول المنح والحصول على استمارة التقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي:

http://www.fao.org/europe/news/detail-news/en/c/1257432/ وأكد التقرير على أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.