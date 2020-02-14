شكرا لقرائتكم خبر عن الفاو: 307 آبار وتوزيع 80 تيس دمشقى أبرز نتائج مشروع حصاد المياه بمطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) مشروع "حصاد المياه والممارسات الزراعية الجيدة من أجل تحسين الأحوال المعيشية وزيادة الإنتاج واستدامته فى المناطق الزراعية المطرية بمحافظة مطروح"، وذلك بعدد مستفيدين مباشرين بلغ 1483 مستفيداً، وعشرات الآلاف من المستفيدين غير المباشرين.

وقامت منظمة "الفاو" بتنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة "أكساد"، ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى، ومركز بحوث الصحراء، بتمويل من برنامج الاتحاد الأوروبى المشترك للتنمية الريفية، وبالتنسيق مع الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية.

وحضر ورشة العمل الختامية للمشروع التى أقيمت تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ممثلون عن برنامج الاتحاد الأوروبى المشترك للتنمية الريفية، الوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية، والجهات المنفذة إلى جانب ممثلين عن مديرية الزراعة، والجمعيات الزراعية التعاونية، ومراكز الإرشاد الزراعية بالمحافظة، وصغار المزارعين وإعلاميين.

وقالت "الفاو" ، فى تقرير لها تمثلت أبرز نتائج المشروع فى إنشاء 307 آبار بسعة 100 م3 بإجمالى 30,000 متر مكعب حصاد لمياه الأمطار ، وصيانة وإعادة تأهيل 18 بئر رومانى قديم بإجمالى 9007 أمتار مكعبه من مياه الأمطار، إعادة تأهيل 100 من المزارع التين والزيتون القديمة وتقديم الدعم الفنى لها، تسليم المزراعين أدوات ومدخلات للإنتاج الزراعى لتنفيذ الممارسات الزراعية الجيدة، تجهيز 27 مزرعة زيتون حديثة وتزويدها بشبكات تنقيط وبئر ومضخة وشتلات محسنة ، توزيع بذور على 520 مزارعاً لزراعة 1054 فداناً من تقاوى الشعير والقمح المحسنة؛

كما تم توزيع 80 تيس دمشقى لخلطه مع الماعز البرقى لتحسين المواصفات وزيادة الإنتاجية ، تقديم خدمات بيطرية لـ 25000 حيوان عائدة لـ 154 مستفيداً ، توزيع عدد 500 رأس ماعز وأعلاف على 100 سيدة معيلة ، توزيع عدد 1000 دجاجة بياضة وأعلاف على 50 سيدة معيلة انشاء وتجهيز عدد 70 حديقة منزلية ، تزويد 45 سيدة بوحدات تصنيع الألبان والجبن، بعد تقديم التدريب اللازم ، زراعة 6000 شتلة مراعى متأقلمة مع ظروف المنطقة لتحسين حالة المرعى.

Advertisements

وفى كلمته فى الورشة الختامية قال نصر الدين حاج الأمين، ممثل الفاو فى مصر :" هذه الجهود وهذه الإنجازات، لا ينبغى أن تتوقف بنهاية هذا المشروع، بل إن هناك حاجة للاستمرار من أجل تحسين الأحوال المعيشية وزيادة الإنتاج واستدامته بما يصب فى مصلحة أهالى مطروح، وهو ما يأتى منسجما ومتماشياً مع أهداف الفاو للقضاء على الجوع وتحسين الأمن الغذائى ومستوى المعيشة".

وتمحورت أهداف المشروع فى زيادة استدامة وانتاجية الزراعة المطرية فى المناطق الريفية، وتحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين، عبر توسيع نطاق حصاد المياه والممارسات الزراعية الجيدة ذات الصلة بالمحاصيل فى المناطق المطرية بمطروح.

وقال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، التى ألقاها بالنيابة عنه المهندس حسين السنيني، مدير عام تنمية القرية بالمحافظة:"استطاع المشروع تحقيق العديد من الإنجازات فى فترة زمنية قصيرة بالتعاون مع الجهات المنفذة، بالرغم من العقبات والتحديات التى واجهها فى مراحل التنفيذ، ويسعدنا أن نتقدم بالشكر لمنظمة الفاو والاتحاد الأوروبى والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، ولكل من ساهم فى تحقيق أهداف هذه المشروع ".

ويعد المشروع أحد العلامات البارزة فى مسيرة التنمية بالمحافظة بما أحرزه من نجاح فى دعم أهالى مراكز النجيلة وسيدى براني، ورأس الحكمة، ومطروح، وهى المناطق المستهدفة فى المحافظة.

ومن جانبه قال ماريو مارجوتا رئيس فريق عمل برنامج الاتحاد الأوربى المشترك للتنمية الريفية،"الاتحاد الأوروبى وكافة الشركاء راضون عما حققه المشروع من إنجازات، كما أنه مازال هناك خمسة برامج مستمرة لبرنامج الاتحاد الأوروبى فى المحافظة فى مجالات المياه والممارسات الزراعية الجيدة والإنتاج الحيوانى بما يصب فى مصلحة أهالى المحافظة بشكل كامل ".

والاتحاد الأوروبى المشترك للتنمية الريفية (EU-JRDP) هو عبارة عن مداخلة للتنمية الريفية تحت مظلة "برنامج الجوار الأوروبى للزراعة والتنمية الريفية" (ENPARD)، وهى مبادرة أطلقها الاتحاد الأوروبى لتترجم التزامه نحو شمولية النمو والاستقرار ليتضمن الدول المجاورة له، كما يقوم بتنفيذ برنامج الاتحاد الأوروبى المشترك للتنمية الريفية (EU-JRDP) الوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية (AICS). وتقدر تكلفة البرنامج حوالى 21.89 مليون يورو ممولة كلياً من قبل الاتحاد الأوروبي. المدة الزمنية لتنفيذ البرنامج هى 5 سنوات (2015-2019).