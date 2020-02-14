في يوم واحد.. ضبط 7 آلاف مخالفة مرورية و39 حالة قيادة تحت تأثير المخدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي مساعد الوزير لشرطة المرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات. وأسفرت جهود الحملات المرورية خلال 24 ساعة، عن ضبط 7224 مخالفة مرورية متنوعة؛ وجاءت المخالفات كالآتي: 2312 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و234 مخالفة سيارة "بدون أو انتهاء" رخصة تسيير وقيادة. وأثمرت الجهود عن ضبط 19 مخالفة دراجات نارية مخالفة، 19 مخالفة "موقف عشوائي"، 39 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، 26 مخالفة شروط الترخيص. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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