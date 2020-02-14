حسين زين: نشرة التاسعة في نفس موعدها بعد تطويرها تقنيات حديثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين انطلاق نشرة التاسعة قريبًا في نفس موعدها بستوديو 10، الذي تم تجهيزه بأحدث التقنيات، وبعد تطويرها في الشكل والمحتوى على يد أبناء الوطنية للإعلام.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده زين أمس الخميس، حضره أعضاء مجلس الهيئة، حيث أوضح أن التطوير إضافة جديدة لنشرة التاسعة "التي نعتز بها ونحافظ على خصوصيتها باعتبارها أحد أهم أدوات الإعلام الوطني، لما تتمتع به من مهنية ومصداقية في تغطية كافة المستجدات والأحداث المتلاحقة سواء محلية أو إقليمية أو دولية"، على حد قوله.

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وفيما يتعلق بالقناة الفضائية المصرية، أكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أنه لن يضار أي من الزملاء العاملين بها، وأنه طلب من رئيس قطاع التليفزيون تلقي مقترحات العاملين بأفكار برامجية جديدة لتطوير القناة شكلاً ومضمونًا، وتفعيل دورها لإبراز صورة مصر الحضارية في الخارج، والتعريف بحقيقة ما يجري من تنمية حقيقية وشاملة.

كما أكد زين، خلال الاجتماع، أن ما يتم من تطوير في المحتوي والشكل يقوم به أبناء الوطنية للإعلام بخبراتهم وكفاءتهم المعهودة التي يعول عليها في تحقيق المنافسة وعودة المشاهد بقوة إلى شاشة إعلامه الوطني.

وناشد العاملين عدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدًا التواصل المستمر مع كل قيادات الإعلام الحكومة والعاملين، والترحيب بأي مقترحات وأفكار تهدف إلى الارتقاء بمستوى الرسالة الإعلامية في مختلف القطاعات.