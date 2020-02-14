مصر | انتظام حركة المرور في القاهرة والجيزة

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شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية، وسط انتشار الخدمات.

حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، شهدت انتظاما في حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان.