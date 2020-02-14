مصر | انتظام حركة المرور في القاهرة والجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتظام حركة المرور في القاهرة والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية، وسط انتشار الخدمات.
حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، شهدت انتظاما في حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان.
وظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.
وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.