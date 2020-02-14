أخبار مصر | تكريم حضور فعاليات مركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكريم حضور فعاليات مركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدكتور زاهي حواس،

كرَّم عالم الآثار المصرية، ووزير الآثار الأسبق،والدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، الشباب المشاركين في فعاليات مركز زاهي حواس للمصريات بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية.

وأشاد "الفقي" بالدور الذي يقوم به المركز في نشر الثقافة ورفع الوعي الأثري وتعميق الهوية المصرية، وتصحيح الأفكار المغلوطة التي تُلصق بالحضارة المصرية القديمة وأيضا تنفيذ رؤية القيادة السياسية في الاهتمام بالشباب اللذين هم عماد الأمة.

وقدم "حواس" الشكر لمكتبة الإسكندرية ومديرها المفكر السياسي الكبير الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي، في تبني أنشطة المركز وتقديم الدعم غير المحدود لتنفيذ فعاليات المركز.

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كما تواصل مع الشباب وحدثهم عن قصة عشقه للآثار ونقل إليهم خبرته في مواجهه الصعاب بالتحدي والإصرار على النجاح وتحقيق الذات من خلال العمل الجاد وحب الوطن.

"الفقي" و"حواس" كرما المحاضرين والمدربين وعلى رأسهم عالم المصريات الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة، كما كرما الشباب المشاركين في فعاليات المركز.

وشهد الحفل الدكتور حسين عبد البصير، مدير عام متحف آثار مكتبة الإسكندرية، والدكتور محمد سليمان، رئيس قطاع التواصل الثقافي، والأستاذ هيثم مهيب، مدير بيت السناري، وما يزيد على ٦٠٠ طالب من المتدربين في المركز.