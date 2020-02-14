شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة تنعى عالم المصريات علي رضوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات عالم المصريات الكبير الدكتور على رضوان عضو المجلس الاعلى للثقافة الذي غيبه الموت عن عمر يناهز 78 عامًا.

وقالت إن مشوار الراحل شهد العديد من الإنجازات على المستويين الأكاديمي والعملي حيث سعى لحماية الاثار في كافة انحاء الوطن العربي، لافتا الأنظار إلى الاخطار التي تهدد التراث.

يذكر أن الراحل الدكتور على رضوان حصل على درجة الدكتوارة في الآثار المصرية القديمة من جامعة ميونخ بألمانيا، وشغل منصب رئيس قسم الآثار المصرية القديمة بكلية الآثار بجامعة القاهرة وعميدًا للكلية إلى جانب عضوية العديد من الهيئات والمؤسسات المتخصصة منها شعبة التراث الحضاري والأثري بالمجالس القومية المتخصصة، لجنة الآثار بالمجلس الأعلى للثقافة سابقا، اللجان العلمية بهيئة الآثار المصرية، مجلس إدارة المتحف المصري سابقًا، مقرر اللجنة العلمية الدائمة للآثار الفرعونية وتاريخ مصر والشرق القديم لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين سابقًا، المؤتمر العالمي لعلم المصريات، المؤتمر العالمي لآثار ما قبل التاريخ، المعهد الألماني للآثار ببرلين الغربية، لجنة المتاحف العالمية والشعبة القومية باليونسكو، ورئيس بعثة جامعة القاهرة في حفائر منطقة «أبوصير» (شمالي سقارة) وغيرها.