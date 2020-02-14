حدث ليلاً| اتفاق "سد النهضة" ينتظر صيغته النهائية وسوريا تعترض صواريخ إسرائيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

الخارجية: انتهاء مفاوضات سد النهضة وتوقيع الاتفاق قبل نهاية فبراير

أعلنت وزارة الخارجية، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك" اليوم الجمعة، اختتام جولات مفاوضات سد النهضة بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، والتي تمت برعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، وفي حضور ممثلي البنك الدولي.

وأوضحت الخارجية، في بيانها، أن الجانب الأمريكي سيشارك مع البنك الدولي، في بلورة الاتفاق في صورته النهائية، وعرضه على الدول الثلاث في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك للانتهاء من الاتفاق وتوقيعه قبل نهاية شهر فبراير الجاري.

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سانا: الدفاعات السورية اعترضت صواريخ أطلقها العدو الإسرائيلي

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لـ"صواريخ معادية قادمة من فوق الجولان المحتل"، منتصف ليل الخميس - الجمعة.

ونقلت الوكالة السورية عن مصدر عسكري قوله إنه "في الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة من منتصف الليل تم رصد صواريخ معادية وعلى الفور تعاملت معها منظومات دفاعنا الجوي وأسقطت عددًا منها قبل الوصول إلى أهدافها".

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غلق جزئي بكوبري 15 مايو لـ 24 ساعة

أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم الجمعة، عملية غلق جزئي لكوبري 15 مايو، لمدة يوم واحد؛ بسبب إجراء صيانة للفواصل العرضية الخاصة بمطلع الكوبري القادم من ميدان سفنكس وشارع جامعة الدول العربية، في اتجاه مناطق محافظة القاهرة، بغرض رفع تفاديًا لحدوث تكدس مروري بالمحاور المحيطة بمطلع الكوبري.

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20 مصابًا في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالمنيا

أُصيب 20 شخصًا في انفجار أسطوانة بوتاجاز، أثناء إقامة حفل زفاف داخل منزل بقرية مطاي البلد شمالي محافظة المنيا.

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مطاي، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل ريفي بقرية مطاي البلد، كان يستضيف حفل زفاف.

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