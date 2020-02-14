أخبار مصر | "آلية إسترجاع التذاكر".. أبرز تسهيلات "السكة الحديد" لركاب القطارات (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "آلية إسترجاع التذاكر".. أبرز تسهيلات "السكة الحديد" لركاب القطارات (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقوم وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بتقديم تسهيلات لخدمة معظم ركاب القطارات، ومحاولة لاستيعاب الكثافات العالية والمستخدمة المرفق، وفيما يلي توضح الخليج 365 أبرز خمس إجراءات اتخذتها الهيئة لتقديم تسهيلات لركاب القطارات.

أولا، تحديث آلية استرجاع التذاكر:

تم إتاحة إمكانية استرجاع الراكب للتذاكر، ولكن قبل موعد قيام القطار بـ٢٤ ساعة، على أن يتم خصم 50% من قيمة التذكرة، أو قبل موعد قيام القطار بـ 48 ساعة، ويتم خصم 25% من قيمة التذكرة، ويتم تنفيذ ذلك بجميع المحطات على كل خطوط الهيئة، كما ينطبق على الركاب الذين قاموا بحجز التذاكر عن طريق الموقع على الإنترنت أو من خلال تطبيق "الموبايل"، بحيث يتم رد مستحقاتهم بنفس الطريقة التي تم الحجز بها.

ثانيا، تركيب بوابات إلكترونية:

تستهدف "النقل" الإسراع في إنهاء إجراءات مشروع تركيب بوابات إلكترونية بمحطات السكة الحديد، تعمل على تنظيم الدخول والخروج في المحطات لمنع استقلال القطارات بدون تذاكر، وسيتم البدء في المرحلة الأولى بأربع محطات رئيسية، وهي محطات: رمسيس، الجيزة، الإسكندرية، وسيدي جابر.

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ثالثا، انتظام جدول مواعيد التشغيل:

كان المهندس كامل الوزير، وزير النقل قد شدد على قيادات السكة الحديد، بضرورة الحرص على انتظام جداول التشغيل بجميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات وعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له.

رابعا، زيادة منافذ بيع التذاكر:

في محاولة لتسهيل حصول الركاب على التذاكر، فقد تم زيادة عدد شبابيك ومنافذ بيع التذاكر، وتشغيل ١٢٨ شباكًا بداخل ٩٤ محطة.

خامسا، رقم "واتساب" للشكاوى:

خصصت السكة الحديد رقم واتساب هو (WhatsUp 01095444407)، وبريد إليكتروني للرد على شكاوي حجز التذاكر والهاتف المحمول وهو ([email protected]) بالإضافة لاستعدادها لتلقي كافة استفسارات المواطنين حول مواعيد قيام القطارات وكذلك الشكاوى والمقترحات الخاصة بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب على أرقام التليفونات الأتية : 01220008807 — 01220008806 — 01274422925.