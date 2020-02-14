مصر | "حسناء الدقي سقطت في الفلانتين".. تمارس الجنس بـ200 دولار في الساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حسناء الدقي سقطت في الفلانتين".. تمارس الجنس بـ200 دولار في الساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الساعة بـ"٢٠٠" دولار و"الحسابه بتحسب" كما كان يقول الفنان عادل إمام في أحد أفلامه المشهورة، حيث اتخذت الفتاة العشرينية العمر هذا المبدأ شعارًا لها في حياتها، عندما كان يهتف ويقول: "الساعة بـ٥ جنيه والحسابة بتحسب"، لتتخذ من الحرام طريقًا سهلًا للحصول على المال، وقررت استقطاب تقطب زبائنها عن طريق صفحة على المواقع الإباحية.

صممت "ابتسام" صفحة لعرض مفاتن جسدها لإغراء من يرغب في قضاء ليلة من الحرام، مقابل مبالغ مالية باهظة، لتكون إمبرطورية خاصة بها، لتحقيق الثراء السريع.

على الجانب الآخر من المشهد، وفي إحدى ليالي الشتاء القاسية البرودة، بداخل مكتب ضابط الآداب، الذي كان منهمكا في متابعة عمله، حينما جاءت أمام عينيه إحدى الصفحات، ورأى صورًا مثيرة لفتاة صغيرة، فقرر الدخول للحديث معها وإسقاطها في شر أعمالها، وبعد بضع دقائق سقطت الفتاة في الفخ، وقررت مقابلته، وعرضت شروطها، وبالفعل حددت له المقابلة بمنطقة الدقي، والمبلغ المالي نظير شهوتها، لم تعلم أنها نهاية الحرام.

القبض على فتاة عاهرة

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط السيدة في عقدها الثاني قامت بالتحريض للدعارة وممارستها، مقابل مبالغ مالية.

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وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالتواصل معها لممارسة الجنس، حيث اتفقت معه على إقامة علاقة محرمة.

وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب، وتم ضبط المتهمة والقبض عليها.

الساعة بـ٢٠٠ دولار

وباشرت النيابة، التحقيق، مع سيدة وتدعى" إبتسام. د" في عقدها الثاني من العمر، لإنشاءها صفحة على إحدى المواقع الإباحية لاستقطاب الزبائن وممارسة الجنس، حيث كشفت التحقيقات، أن السيدة تقطن بمنطقة الدقي، وتستقطب زبائنها وخاصة مواطني الخليج، لممارسة الأعمال المنافية للآداب، بمقابل ٢٠٠ دولار في الساعة مايعادل ٣٠٠٠ جنيه مصري.

نهاية الحرام وحبس الفتاة

أمرت نيابة الدقى، بشمال الجيزة، حبس المتهمة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاستقطاب الزبائن عن طريق المواقع الإباحية، لممارسة الدعارة والجنس بمقابل ٢٠٠ دولار.

