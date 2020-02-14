تعرف على 10 مهام أساسية لإدارات الوافدين بالجامعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار، وتحت إشراف الدكتورة رشا كمال ، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين للتعلم فى مصر، على التوسع فى إنشاء إدارات للوافدين على مستوى الجامعات المختلفة وأخرها جامعة الأسكندرية لتقديم الخدمات إلى الطلاب الوافدين، ويرصد " الخليج 365" أبرز 10 مهام مسندة إلى إدارة الوافدين بالجامعات :- 1 - التواصل مع مكاتب التمثيل الثقافى للدول المختلفة فى مصر لمتابعة الطلاب الوافدين وحل مشاكلهم 2 - الاتصال بكافة الادارات المعنية داخل الجامعة وإدارة الوافدين بالقاهرة لتسهيل وتوجيه اجراءات و تلقى أوراق الطلاب الوافدين . 3 - تجميع التقارير الدورية عن الموقف الدراسى للطالب الوافد. 4 - متابعة الطلاب وإرسال التقارير الخاصة "نتيجة الطالب فلا المقررات الدراسية في كل فصل دراسى" إلى المستشار الثقافي للسفارة التابع لها الطالب. 5 - التواصل مع إدارات الكليات المختلفة ومتابعة كل ما يخص الطالب الوافد من أجل حل كافة المشكلات التي تواجهة. Advertisements 6 - تنظيم دورات تدريبية للطلاب الوافدين فى مجالات مثل الحاسب الآلى و اللغات وغيرها. 7 - إنهاء الاجراءات الأمنية الخاصة بالطلاب والاجراءات الخاصة بالإقامة. 8 - تقديم الارشادات الخاصة بالخدمات المختلفة "علاجية-ثقافية- ترفيهية" المتاحة للطلاب داخل الجامعة 9 – تتولى إدارة الوافدين مراجعة وإصدار قرارات القبول وشهادات التخرج. 10 - عقد لقاء شهرى مع الطلبة في وجود منسق الوافدين بكل كلية لمتابعة تقدمهم الدراسي و المشاكل التي تواجههم.

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