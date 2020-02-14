أخبار مصر | براتب 3000 جنيه.. القوى العاملة تعلن فرص عمل جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براتب 3000 جنيه.. القوى العاملة تعلن فرص عمل جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر العديد من فرص العمل، بإحدى الشركات الخاصة للملابس الجاهزة، بمدينة العاشر من رمضان، براتب يصل إلى 3000 جنيه.

وتضمنت الوظائف المتاحة لدى الشركة، 500 عام إنتاج، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على مؤهل فوق المتوسط، ولا يتعدى عمره ـ40 عامًا.

كما تطلب الشركة 50 مراقب جودة، حتى عام 35، براتب يبدأ من 2500 جنيه، حتى 3000 جنيه لكلا الوظفتين.

ومن المزايا التي تقدمها الشركة، مواصلات وسكن إداري ودار وحضانة لأبناء العاملين، بجانب وجبة وتأمين صحي واجتماعي، وحددت مكان العمل من العاشر من رمضان.

ولكل من يرغب في الحصول على وظيفة يتواصل مع المدير المسئول للشركة، محمد التركي 01001600219.

