شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولي يصدم المصريين: لا مفر من «موجة إصلاحات جديدة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتبر المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس الخميس أن مصر التي أنهت مؤخراً برنامج مساعدات حصلت عليها من الصندوق تحتاج إلى «موجة جديدة من الإصلاحات» لتنشيط القطاع الخاص وزيادة فرص العمل، مؤكداً أن مؤسسته مستعدة لدعمها.
وقال في مؤتمر صحفي «أعتقد أن السلطات المصرية ذاتها تشاطرني هذا الرأي»، مؤكداً استعداد صندوق النقد الدولي لمساعدة هذا البلد «بكافة الطرق الممكنة»، بحسب «يورو نيوز».
وذكر المتحدث بأن مصر كانت استفادت من خطة دعم مالي بقيمة تناهز 12 مليار دولار. وانتهى المخطط الثلاثي الذي بدأ في نوفمبر 2016 في نوفمبر 2019.
وقال إن «البرنامج كان ناجحاً في جلب الاستقرار للاقتصاد المصري» مشيراً إلى انتعاش النمو وتراجع التضخم وعجز الميزانية.
وأضاف «بالتالي سجلت مصر زخماً جيداً على المستوى الاقتصادي»، لكنها بحاجة لمواصلة إصلاح الشركات.
وتابع «ليس لدينا حالياً برنامج تمويل لمصر»، لكنه أشار لوجود مباحثات مع السلطات المصرية لتحديد نوعية التدخل المناسب للصندوق مستقبلاً.
ومع تحسن الوضع الاقتصادي لمصر لا يزال ملايين الأشخاص يعيشون من أعمال هامشية بدون ضمانات اجتماعية.
وبحسب آخر أرقام مكتب الاحصاءات المصري فإن نحو مصري من ثلاثة يعيش تحت خط الفقر.
كانت هذه تفاصيل خبر صندوق النقد الدولي يصدم المصريين: لا مفر من «موجة إصلاحات جديدة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.