غلق جزئي بكوبري 15 مايو لـ 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم الجمعة، عملية غلق جزئي لكوبري 15 مايو، لمدة يوم واحد؛ بسبب إجراء صيانة للفواصل العرضية الخاصة بمطلع الكوبري القادم من ميدان سفنكس وشارع جامعة الدول العربية، في اتجاه مناطق محافظة القاهرة، بغرض رفع تفاديًا لحدوث تكدس مروري بالمحاور المحيطة بمطلع الكوبري.

وتقرر إجراء الغلق الجزئي لمطلع كوبري 15 مايو "المطلع الثاني أمام جامع المغفرة" ابتداءً من الساعه 12 صباح اليوم الجمعة، وحتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت، وذلك دون تعطيل للحركة المرورية.

وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات، بالتنسيق مع الشركة المنفذه لنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال بالكامل، بينما تم نشر خدمات مرورية لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.​