شكرا لقرائتكم خبر عن «التراس»: تعزيز دور شباب إفريقيا بالمناصب القيادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعزيز دور الشباب الإفريقى لتولى المناصب القيادية والتنفيذية، لافتًا إلى أن الهيئة تضع جميع خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية لخدمة قارة إفريقيا، وترحب باستقبال الدارسين من الشباب الإفريقى للتدريب بوحداتها الإنتاجية.

واستعرض «التراس»- خلال لقاءٍ مع 40 متدربًا لتنفيذ برنامج تدريبى عن الخلايا الشمسية وترشيد الطاقة، في إطار زيارة وفد الشباب الإفريقى- تاريخ تأسيس «العربية للتصنيع»، ودورها القومى كإحدى نتائج انتصارات حرب أكتوبر، ودورها في تلبية احتياجات الأشقاء العرب والأفارقة من الصناعات الدفاعية والمدنية، منوهًا باستراتيجيتها لتدريب الكوادر البشرية وتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية في العديد من مجالات الصناعة، ومنها الصناعات الدفاعية والعربات المدرعة ومجالات الطاقة المتجددة والاتصالات والإلكترونيات والتابلت والتحول الرقمى ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحى ومشروعات النقل الكهربائى الذكى والسكك الحديدية والسيارات واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة والأثاث المكتبى.. وغيرها من مجالات التنمية الشاملة.

وتفقد وفد المتدربين معرض منتجات الهيئة، ثم توجّه لتفقد الشركة العربية للطاقة المتجددة التابعة لها، بداية من المحطة الشمسية قدرة (1) ميجاوات، وشاهدوا أحدث خطوط إنتاج الألواح الشمسية، وريش أبراج طاقة الرياح التي لا تقل عن مثيلاتها بأحدث المصانع عالميًا، إذ أبدى أعضاؤه إعجابهم بمنتجات الهيئة المتنوعة وقدراتها التصنيعية على تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلى، ونقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات الدولية، مشيدين بمجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسى لمد جسور التواصل والتعاون مع الأشقاء الأفارقة وتعزيز التبادل التجارى وعودة العلاقات المصرية الإفريقية لعهدها الذهبى.