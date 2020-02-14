شكرا لقرائتكم خبر عن «القباج» تبحث تعزيز التعاون مع «هيئة كير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وفدا من هيئة كير الدولية لاستعراض أهم أنشطة الهيئة في مصر وبحث سبل التعاون المشترك مع الوزارة.

وعرض وفد «كير» عددا من مشروعاتها التنموية في مصر منها مع البنك المركزى بخصوص نموذج الادخار والإقراض والذى يضم مبادرة الدفع الإلكترونى التي يتم تنفيذها حاليا بتمويل من بنك الإسكندرية في محافظتى أسيوط وبنى سويف.

وناقش الاجتماع مشروع الهيئة مع منظمة دروسوس بخصوص تدريب مزارعى الطماطم من السيدات على كيفية تجفيف الطماطم وربطها مع مصدرين وسيتم إمداد السيدات من خلال المشروع بالبذور وأدوات تجفيف الطماطم في قنا والأقصر، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الجارى دراستها منها تنفيذ استراتيجية تدعم تمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من تبنى أفضل الممارسات وتمكين المزارعين أصحاب تلك المزارع الصغيرة من الوصول إلى الأسواق العالمية والإدارة الفعالة للمياه، ومشروع تمكين وتوظيف الشباب والممول من شركة ميكروسوفت.