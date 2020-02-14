شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تطلق خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي عبر «i-score» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، خدمات السجل التجارى للقطاع المصرفى عبر «i-score» الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، بالتعاون مع البنك المركزى واتحاد بنوك مصر، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالسعى نحو تقديم خدمات مميكنة للمواطنين والهيئات، بما يخدم محاور استراتيجية التنمية المستدامة «مصر 2030».

وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال احتفالية الوزارة لإطلاق خدمات السجل التجارى، إن إنجاز ذلك يحتاج بنية أساسية في شبكة الاتصالات مع السماح بتداول المعلومات والبيانات وكذلك نظلم معلومات، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجّه بالتحول الرقمى من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد مع التدريب للعنصر البشرى على نظام التحول الرقمى.

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وأضاف «المصيلحى» إلى أنه في الماضى كان لكل مكتب سجل تجارى يعمل بشكل منفصل عن الآخر، وحاليًا تم الربط بين مكاتب ويجرى العمل على إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية، بدلًا من تعدد السجلات حاليًا للمنشأة الواحدة، لافتًا إلى أن التحول الرقمى سيعمل على إحداث طفرة، سواء في التجارة الإليكترونية أو في الاقتصاد من خلال البنية الأساسية المعلوماتية.

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية أن السجل التجارى يعد شهادة ميلاد المنشأة بمختلف أنواعها، إذ يوجد 95 مكتب سجل تجارى، بالإضافة إلى بيانات عن 4.5 مليون منشأة تتضمن الاسم التجارى ورأس المال والعنوان والمساهمين والكيان القانونى لها، غير أنه يتم العمل حاليًا على إنشاء مركز معلومات عن نشاط التجارة في مصر قريبًا.

وأشار محمد كفافى، رئيس «i-score» إلى أن إطلاق خدمة السجل التجارى للقطاع المصرفى سيعمل على تيسير عملية الاستعلام عن السجلات التجارية إليكترونيًا، وضمان الوصول إلى نسخ محدثة من السجلات التجارية مباشرة دون وسيط، وكذلك الحد من مخاطر الائتمان لدى الجهات المانحة للتمويل، بالإضافة إلى تعدد معطيات الاستعلام عن السجلات التجارية، لتيسير الوصول إلى البيانات.