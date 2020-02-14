شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تركيب «مسلة التحرير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت وزارة السياحة والآثار، مساء الأربعاء، من تركيب القمة الهرمية لمسلة رمسيس الثانى، والتى تم نقلها إلى ميدان التحرير.

وقالت مصادر من الوزارة، لـ«المصرى اليوم»، إن الجزء الذي تم تركيبه هو الجزء الأخير من المسلة، التي تخضع خلال هذه الأيام لعمليات ترميم دقيقة، كما يتم ترميم الكباش الأربعة، التي تم نقلها من معبدالكرنك بالأقصر تمهيدًا لوضعها أمام المسلة خلال الأيام القادمة.

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وتواصل شركة المقاولون العرب تنفيذ أعمال تطوير ميدان التحرير، وقال المهندس وليد عبدالعال، مدير تطوير الميدان: «بعد الانتهاء من تركيب المسلة، تستمر الأعمال لتطوير الميدان في 6 مناطق، هي الصينية، والمنطقة المحيطة بمسجد عمر مكرم، والمتحف المصرى، ومجمع التحرير، والمقر القديم لوزارة الخارجية، وجراج التحرير، لكن لا يوجد توقيت محدد للانتهاء من كافة أعمال مشروع تطوير الميدان».

وأضاف عبدالعال، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «ننتظر وصول الكباش الأربعة المقرر وضعها حول المسلة من الأقصر، ومن المنتظر وصولها خلال الأيام المقبلة، لبدء تنفيذ الأعمال الخاصة بوضعها»، موضحا أنه تم البدء في إنشاء أساسات النافورة الرئيسية للميدان، والتى من المقرر أن تحيط بالمسلة والكباش الأربعة.

وتابع عبدالعال: «نواصل أعمال العرض المفتوح وهو مشروع يستهدف تحويل الميدان إلى معرض مفتوح، ومن المقرر وضع بعض الآثار الفرعونية في ساحة جراج التحرير وحتى الساحة المقابلة للمجمع، بعد تنفيذ أكبر أعمال للرصف والإنارة والتشجير وتنسيق الموقع العام».