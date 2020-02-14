شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش «اقتصاد الحب»: 37% ارتفاعًا في الإنفاق على «الفالنتين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لا يزال عيد الحب يتصدر قائمة أكثر المناسبات التي يحرص المصريون على الاحتفال بها، حيث كشفت دراسة حديثة لمعاملات بطاقات ماستر كارد، أجريت في أكثر من 53 دولة حول العالم، عن نمو ما يسمى بـ«اقتصاد الحب» بمعدل خمسة أضعاف مقارنة بنمو الاقتصاد العالمى.

وحسب الدراسة، ارتفعت نسبة الإنفاق خلال «عيد الحب» بنسبة 17% منذ عام 2017، كما ارتفع حجم الإنفاق خلال عيد الحب في مصر بنسبة 37% منذ عام 2017.

وأوضحت الدراسة أن المصريين ينفقون بسخاء خلال عيد الحب أكثر من أي وقت آخر، وذلك بالنظر إلى إجمالى المعاملات ببطاقات الائتمان في الفترة التي سبقت يوم عيد الحب (11- 14 فبراير) والتى ارتفعت بنسبة 46% على مدى السنوات الثلاث الماضية، لتصل إلى أكثر من 12 مليون دولار، وذلك وفقاً لمؤشر «ماستركارد السنوى للحب» الذي يحلل عادات واتجاهات الإنفاق في فترة عيد الحب.

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أضافت الدراسة أن التوجه نحو إهداء «تجارب مميزة» تفوّق على الهدايا التقليدية مثل الزهور والمجوهرات، على الرغم من أن المبالغ التي تم إنفاقها على الزهور ارتفعت بنسبة 115% مقارنة بالعام الماضى.

كما ارتفع معدل الإنفاق على المجوهرات بنسبة 92% مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، وبالرغم من ذلك، ارتفع حجم الإنفاق على حجوزات الفنادق بنسبة 43% خلال عام 2019، كما وصل معدل الإنفاق على الرحلات خلال العام الماضى إلى 4 ملايين دولار.

كشفت الدراسة أن بطاقات عيد الحب التقليدية لا تزال تحظى بشعبية بين المصريين، حيث ارتفع معدل شرائها بنسبة 85% خلال عام 2019. ويبقى الطعام من أهم الوسائل لكسب القلوب في هذا اليوم، حيث أشارت الدراسة إلى زيادة الإنفاق في المطاعم خلال يوم عيد الحب، فمنذ عام 2017، كانت هناك زيادة بنسبة 66% في عدد معاملات بطاقات ماستركارد في المطاعم، وارتفع إجمالى الإنفاق بنسبة 86% إلى أكثر من 700 ألف دولار في عام 2019.

وقال محمد عاصم، مدير «ماستركارد مصر» إن الإقبال على خلق تجارب مميزة مفضل بين المصريين المهتمين بالاحتفال بعيد الحب، حيث يحرصون على الاستثمار في الوقت وخلق ذكريات مميزة في هذا اليوم، ومع ذلك لاحظنا أيضاً زيادة كبيرة في الإقبال على تبادل الهدايا التقليدية مثل الزهور والمجوهرات.